  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Trilofos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Trilofos, Griechenland

7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Trilofos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$292,610
Reihenhaus 5 zimmer in Trilofos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Verkauf Maisonette von 225 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$368,689
Reihenhaus 5 zimmer in Trilofos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/1
Verkauf Maisonette von 193 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgeschoss best…
$409,654
Villa 8 zimmer in Trilofos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,29M
Ferienhaus 8 zimmer in Trilofos, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 m2 in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$438,915
Ferienhaus 8 zimmer in Trilofos, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$760,786
Reihenhaus 6 zimmer in Trilofos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Stockwerk 3/1
Verkauf Maisonette von 184 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss best…
$345,280
