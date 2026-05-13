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Doppelhaus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Thira, Griechenland

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Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-Residence-Eigenschaft, privater Innenhof und rollstuhlgerecht – 1/6 Eigentu…
$97,910
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Thira, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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