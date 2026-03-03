Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thira
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Regionalbezirk Thira, Griechenland

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-Residence-Eigenschaft, privater Innenhof und rollstuhlgerecht – 1/6 Eigentu…
$97,910
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thira, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen