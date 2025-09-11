Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am Meer in Regionalbezirk Thira, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Alopronia, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Alopronia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 114 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$292,610
Immobilienangaben in Regionalbezirk Thira, Griechenland

