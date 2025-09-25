Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Apartment for rent in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 3066). An…
$352
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Pferd, DEOS: Neu gebautes Studio 30 qm im 1. Stock mit autonomer Heizung. Es besteht aus 1 W…
$242
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen