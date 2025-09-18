Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thesprotia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 1 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 390 qm in Epirus. Es gibt einen Kamin. Die Eigentümer verl…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 300 m2 auf einem Hügel mit Meerblick in Sivota, Thesprotia.Dieses eindrucksvolle …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 8 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Thesprotia

villen
cottages

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen