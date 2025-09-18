Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thesprotia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Lista, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lista, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Haus zum Verkauf in der malerischen Gegend von Lista, in…
$58,194
Ferienhaus 4 zimmer in Neochori, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Neochori, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen alter Bau 2-stöckiges Haus von 80 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$152,157
Ferienhaus 7 zimmer in Plataria, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Plataria, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, 2 Wo…
$760,786
Villa 8 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 8 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,72M
