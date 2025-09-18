Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

12 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 1 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 390 qm in Epirus. Es gibt einen Kamin. Die Eigentümer verl…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Lista, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lista, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Haus zum Verkauf in der malerischen Gegend von Lista, in…
$58,194
Eine Anfrage stellen
Villa in Neochori, Griechenland
Villa
Neochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf verfallenes Gehäuse, 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 80 Quadratmeter…
$151,484
Eine Anfrage stellen
Villa in Filiates, Griechenland
Villa
Filiates, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 300 Quadratmetern in Epirus. Das Erdgeschoss besteht …
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Villa in Plataria, Griechenland
Villa
Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 340 Quadratmetern in Epirus. Die ers…
$757,420
Eine Anfrage stellen
Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 300 m2 auf einem Hügel mit Meerblick in Sivota, Thesprotia.Dieses eindrucksvolle …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Epirus. Die erste Etage besteht aus 3 Schl…
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 390 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf 2-stöckige Villa von 390 Quadratmetern in Epirus. Die Fenster bieten Meerblick. Die …
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Neochori, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Neochori, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen alter Bau 2-stöckiges Haus von 80 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$152,157
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Filiates, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Filiates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Epirus. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Plataria, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Plataria, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, 2 Wo…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 8 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,72M
Eine Anfrage stellen

