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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

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Igoumenitsa Municipality
8
10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Plataria, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Haus in Plataria, Griechenland
Haus
Plataria, Griechenland
$167,914
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Paramythia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Paramythia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Zu verkaufen alter Bau 2-stöckiges Haus von 80 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$103,902
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
$689,025
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Filiates, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Filiates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Epirus. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$741,524
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,74M
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TekceTekce
Villa in Kastri, Griechenland
Villa
Kastri, Griechenland
$341,617
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Villa in Skorpiona, Griechenland
Villa
Skorpiona, Griechenland
$486,371
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Fläche 390 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 390 qm in Epirus. Es gibt einen Kamin. Die Eigentümer verl…
$1,77M
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Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Thesprotia

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thesprotia, Griechenland

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