Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Syros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Syros, Griechenland

Gemeinde Syros-Ermoupoli
7
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτή η εξαιρετική πολυτελής κατοικία, συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ., βρίσκεται στον γραφικό …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Syros

villen
cottages

Immobilienangaben in Regionalbezirk Syros, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen