  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Syros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Regionalbezirk Syros, Griechenland

Gemeinde Syros-Ermoupoli
7
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Kini, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kini, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 5 Schlafzimmer, 2 B…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Vari, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Vari, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges 3 Schlafzimmer Haus mit Meerblick zum Verkauf in Syros, Griechenland Dieses schön…
$368,689
Eine Anfrage stellen
