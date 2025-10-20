Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Syros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Syros, Griechenland

Gemeinde Syros-Ermoupoli
2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Azolimnos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Azolimnos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτή η εξαιρετική πολυτελής κατοικία, συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ., βρίσκεται στον γραφικό …
$1,04M
