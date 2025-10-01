Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Syros
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Regionalbezirk Syros, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Galissas, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Galissas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Immobilienübersicht: Apartmentkomplex auf der Insel Syros Standort: Insel Syros, Griechen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Syros, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen