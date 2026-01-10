Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Sporaden
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Regionalbezirk Sporaden, Griechenland

Skopelos Municipality
8
Skiathos Municipality
4
Skopelos
4
Alonnisos Municipality
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Achladias, Griechenland
Villa 7 zimmer
Achladias, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Sporaden

villen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Sporaden, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen