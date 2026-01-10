Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Regionalbezirk Sporaden, Griechenland

Haus 4 Schlafzimmer in Patitiri, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Patitiri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Zwischen dem charmanten Hafen von Patitiri und dem malerischen alten Dorf Chora in Alonnisos…
$792,448
Haus 2 Schlafzimmer in Alikias, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Alikias, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Erstaunliches Anwesen in Skopelos Insel umgeben von reiner Natur. Skopelos liegt auf den Spo…
$314,649
Haus 4 Schlafzimmer in Skopelos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Skopelos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 122 m²
Präsentiert ein charmantes traditionelles Haus mit Meerblick auf der schönen Insel Skopelos,…
$421,808
Villa 7 zimmer in Achladias, Griechenland
Villa 7 zimmer
Achladias, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,34M
Villa 3 zimmer in Skiathos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Skiathos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
Villa 10 zimmer in Skiathos, Griechenland
Villa 10 zimmer
Skiathos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 640 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich auf der Insel Skiathos. Skiathos liegt 255 Kilometer von Athen entfe…
$2,20M
