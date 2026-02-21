Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Spili
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Spili, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Spili, Griechenland
Villa 6 zimmer
Spili, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF – SINGLE PROPERTY mit 2 unabhängigen Apartments, Pool & Jacuzzi – Spili, Rethymno Zu…
$431,555
