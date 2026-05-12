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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Spata, Griechenland

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Reihenhaus in Spata, Griechenland
Reihenhaus
Spata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 169 m²
Zu verkaufen Maisonette von 169 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Un…
$279,828
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