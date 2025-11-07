Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Südliche Ägäis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Region Südliche Ägäis, Griechenland

Gemeinde Mykonos
38
Municipality of Rhodes
20
Municipality of Thira
11
Thira Municipal Unit
11
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Santorini Private Oasis
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Region Südliche Ägäis

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Region Südliche Ägäis, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen