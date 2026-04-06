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Bungalows in Region Südliche Ägäis, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Bungalow 2 zimmer in Municipality of Thira, Griechenland
Bungalow 2 zimmer
Municipality of Thira, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Modernes Doppelhaus in Bestlage | Santorini Lage: Santorini — 2,5 km nach Fira, 1,4…
$374,989
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