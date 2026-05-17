Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Sitia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Pool in Sitia, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Luxus Villa am Meer – Sitia, Kreta Private Seafront Luxusvilla Komplex mit direktem Zugang z…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen