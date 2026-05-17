Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Sitia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Sitia, Griechenland

;
3 immobilienobjekte total found
Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Luxus Villa am Meer – Sitia, Kreta Private Seafront Luxusvilla Komplex mit direktem Zugang z…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 650 m²
Luxusvilla von 650 qm im Zentrum von Sitia, in der Nähe des traditionellen Hafens. Es besteh…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen