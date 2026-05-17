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Villen mit Bergblick kaufen in Sitia, Griechenland

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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
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