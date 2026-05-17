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Cottages mit Bergblick kaufen in Sitia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 378 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$1,77M
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Ferienhaus in Sitia, Griechenland
Ferienhaus
Sitia, Griechenland
Fläche 500 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 500 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das M…
$826,496
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