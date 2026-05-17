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Wohnungen am Meer in Sitia, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$226,696
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