  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garten

Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
6
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 1
$1,22M
Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Stockwerk 5
Kavala, Center: Apartment for sale 108 sq.m. facade located on the 5th floor of a building w…
$279,236
Tut TravelTut Travel
Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
The complex of apartments and maisonettes is located in Kalyves village 300 meters to the be…
$269,214
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 4
Apartment I1 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$230,000
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Villa 8 zimmer in Zentralmakedonien, Griechenland
Villa 8 zimmer
Zentralmakedonien, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
$1,97M
Century 21Century 21
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk 4/5
$1,69M
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Rafina Pikermi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
$371,777
Atlas PropertyAtlas Property
Ferienhaus 8 zimmer in Fourka, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Fourka, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Etagenzahl 3
$466,228
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/5
For sale apartment of 58 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 5th flo…
$196,957
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Stadthaus von 55 m² in Metamorfosi, Sithonia. Das Erdgeschoss umfasst ein Wohn…
$209,778
