  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Terrasse

Duplexes mit Terrasse in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,838
Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,123
