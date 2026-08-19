Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Serres
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Regionalbezirk Serres, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 688 m² in Vyroneia, Griechenland
Hotel 1 688 m²
Vyroneia, Griechenland
Fläche 1 688 m²
Zu verkaufen Hotel mit einer Fläche von 1688 qm in der Nähe der Stadt Serres. Im Erdgeschoss…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen