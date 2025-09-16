Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-West
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studios zum Verkauf – 3 Minuten zu Fuß von der gleicheo MetroKomplett renoviertes Gebäude bi…
$78,000
