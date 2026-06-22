Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Piräus
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

;
Municipality of Piraeus
29
Piräus
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen ist ein Drei-Level-Ecke freistehendes Haus von 415.70 qm in Profitis Ilias, Pir…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Piräus

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen