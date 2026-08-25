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Wohnungen zur Langzeitmiete in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Kifisia, Kefalonia: Gemietet und renoviert Apartment 130sq.m. auf der 1. Etage Gebäude. Es b…
$1 960
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