Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Nord
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung zum Verkauf, Etage: 3., 4. (2 Stockwerke), in der Nähe: Vrilissia - Zentrum. Die Flä…
$536,020
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen