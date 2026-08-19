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Hotels in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 864 m² in Kala Nera, Griechenland
Hotel 864 m²
Kala Nera, Griechenland
Fläche 864 m²
Zum Verkauf Hotel im touristischen Dorf Pelion Region. Das dreistöckige Hotel verfügt über e…
$1,02M
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Hotel 830 m² in Makrinitsa, Griechenland
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Griechenland
Fläche 830 m²
Ein 4-Sterne-Hotel in Portaria, Pelion zu verkaufen. Das Hotel befindet sich im Zentrum von …
$1,53M
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Hotel 1 960 m² in Agios Dimitrios, Griechenland
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 1 960 m²
Objekt-Code: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios für € 1.600.000 . Dieses 196…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² in Zagora, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Zagora, Griechenland
Zimmer 19
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
Ich freue mich, eine der besonderen Möglichkeiten in unserem Inventar zu präsentieren – ein …
$2,48M
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