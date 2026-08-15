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Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
1 immobilienobjekt total found
Villa in Agia Marina, Griechenland
Villa
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Seaside Villa in Griechenland, Aegina, Subarea Agia Marina ist zum Verkauf.Das Anwesen hat e…
$2,31M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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