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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
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Municipal Unit of Troizinia
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Municipality of Aegina
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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Maisonette von 50 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht au…
$212,528
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$1,02M
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Maisonette von 240 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$684,811
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

mit Meerblick
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