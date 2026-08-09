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wohnungen zur Kurzzeitmiete in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Aegina
8
8 immobilienobjekte total found
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina in Vathy, Griechenland
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina
Vathy, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Das Hotel liegt in Souvala in der Region Attika. Weniger als 1 km vom Strand von Loutra Souv…
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First floor apartment for rent at Agioi,Aegina in Vathy, Griechenland
First floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Vathy, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
In Souvala, 1,4 km vom Loutra Souvalas Beach und 1,9 km vom Souvala Beach entfernt, bietet d…
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. in Perdika, Griechenland
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Komfortables Studio von 23 qm mit privatem Hof ideal für erholsame Ferien in Perdika. Der Ra…
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Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina in Municipality of Aegina, Griechenland
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
In Souvala, 1,4 km vom Loutra Souvalas Beach und 1,9 km vom Souvala Beach entfernt, bietet d…
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Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina in Agia Marina, Griechenland
Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die klimatisierte Unterkunft mit Terrasse befindet sich in Agia Marina Aegina. Dieses kürzli…
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1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach. in Ägina, Griechenland
1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach.
Ägina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Wohnung im 1. Stock zu vermieten 86 qm. in der Gegend von Souvala nur 7 Minuten vom Strand e…
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. in Perdika, Griechenland
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Erdgeschosswohnung zu vermieten 30 qm. nur wenige Minuten vom Meer in der Gegend von Perdika…
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. in Perdika, Griechenland
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Zur Miete Wohnung im ersten Stock 70 qm. in Aegina in der Gegend von Perdika.Ideal für Famil…
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