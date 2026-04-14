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Langfristige Miete von Häuser in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

Municipality of Aegina
3
3 immobilienobjekte total found
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. in Municipality of Aegina, Griechenland
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina.
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 200 m²
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. It consists of…
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Independent ground floor apartment in a detached house of 125 sq m. in Perdika, Griechenland
Independent ground floor apartment in a detached house of 125 sq m.
Perdika, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Unabhängige Erdgeschosswohnung in einem freistehenden Haus von 125 qm, gemietet durch das Ja…
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Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina in Agia Marina, Griechenland
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina It has 3 bedrooms, livi…
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