Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

;
Municipality of Troizinia Methana
45
Municipal Unit of Troizinia
45
Municipality of Aegina
16
Municipality of Spetses
4
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Inseln

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen