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Villen mit Pool in Regionalbezirk Evrytania, Griechenland

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Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Peloponnes. Der Untergeschoss besteh…
$3,31M
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