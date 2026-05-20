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Stadthäuser in Regionalbezirk Evrytania, Griechenland

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Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
Reihenhaus
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
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Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
Reihenhaus
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$531,319
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Evrytania, Griechenland

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