  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Zentrum
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in Regionalbezirk Athen-Zentrum, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Athen, Attika, Griechenland
$470,819
Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Zentrum, Griechenland

