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Villen in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Orchomenos
4
Municipal Unit of Akrefnia
4
9 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$818,915
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$814,689
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 1000 qm in Attica. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg…
$826,496
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 335 m²
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
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Villa in Arachova, Griechenland
Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$531,319
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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