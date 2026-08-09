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Stadthäuser in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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Municipality of Thiva
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Demotike Enoteta Plataion
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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arachova, Griechenland
Reihenhaus
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$224,335
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Reihenhaus in Dilesi, Griechenland
Reihenhaus
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 170 m²
Das Stadthaus steht in der Nähe von Lagonisi, Attika, zum Verkauf. Das Haus befindet sich im…
$277,467
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 270 m²
Townhouse ist in der Nähe von Lagonisi, Attica zu verkaufen. Das Haus ist im Bau. Bestehend …
$336,502
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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