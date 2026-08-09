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Ferienhäuser in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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Municipality of Tanagra
6
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Thiva
3
Distomo Arachova Antikyra Municipality
4
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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230,627
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426,661
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$366,020
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Inofyta, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Inofyta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$141,685
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,42M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501,801
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 162 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$295,177
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Ferienhaus in Arachova, Griechenland
Ferienhaus
Arachova, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf ein wunderbares Chalet von 420 qm in Parnassos. Dieses gemütliche Blo…
$3,54M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Mouriki, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Mouriki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$425,055
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531,319
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 299 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 299 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$767,461
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Böotien, Griechenland

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