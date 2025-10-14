Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Rafina
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Rafina, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Rafina, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Rafina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 70 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$234,088
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen