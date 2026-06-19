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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Rafina, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Maisonette von 165 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$413,248
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 567 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 567 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Unterg…
$409,706
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Zu verkaufen Maisonette von 139 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$403,802
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