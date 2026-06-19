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Ferienhäuser mit Pool in Rafina, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Badezimmer,…
$625,776
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