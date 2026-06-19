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Wohnungen am Meer in Rafina, Griechenland

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1 Zimmer
4
2 Zimmer
8
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$867,821
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$436,862
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$318,791
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$401,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$425,055
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