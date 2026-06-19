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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Rafina, Griechenland

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$867,821
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