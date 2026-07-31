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Mehrstöckige Wohnungen in Pylaia Municipal Unit, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf in Pylea bietet diese moderne fertige Maisonette einen Innenraum von 111,18 m2. …
$540,276
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Immobilienangaben in Pylaia Municipal Unit, Griechenland

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