  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Prosotsani Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Prosotsani Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 8 zimmer in Grammeni, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Grammeni, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Immobilienangaben in Prosotsani Municipal Unit, Griechenland

